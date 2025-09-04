  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Де Минаур о том, что проиграл все шесть четвертьфиналов на ТБШ: «Сегодня все было в моих руках, и это обидно»
13

Де Минаур о том, что проиграл все шесть четвертьфиналов на ТБШ: «Сегодня все было в моих руках, и это обидно»

Алекс де Минаур прокомментировал вылет с US Open.

Он уступил в четвертьфинале Феликсу Оже-Альяссиму 6:4, 6:7(7), 5:7, 6:7(4). Австралиец шестой раз проиграл на этой стадии «Большого шлема».

«Сейчас я воспринимаю это как упущенный шанс. И это тяжело. Сегодня была возможность выйти на новый уровень, но я оказался далек от необходимого качества игры. Это разочаровывает, потому что такие шансы выпадают нечасто.

В решающие моменты меня подводит подача. Сегодня на тай-брейке четвертого сета я допустил две двойные ошибки. Я боролся, пытался перевести игру в пятый сет – как это было в матче с Новаком на «Уимблдоне». Но очень сложно выиграть большой матч с такой подачей. Это нужно улучшать. Если этого не произойдет, на решающих стадиях крупных турниров у меня всегда будут проблемы с топами».

Де Минаур признался, что на протяжении всего турнира не мог найти свою игру.

«Я должен честно признать: на этом турнире я не показал свой лучший теннис. Я делал все для победы, но игра вообще не давалась. Сегодня было именно так.

Очень тяжело, когда ты столько пашешь и оказываешься в ситуации, когда можешь все всем доказать, но снова остаешься ни с чем. Принять это поражение будет очень трудно. Хотелось бы переиграть этот матч. Бывают встречи, когда соперник слишком хорош – так было в четвертьфинале [Australian Open] с Янником, я ничего не мог поделать. Но сегодня все было в моих руках, и это обидно», – сказал австралиец на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoФеликс Оже-Альяссим
logoUS Open
logoATP
logoАлекс де Минаур
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Оже-Альяссим о том, что играл в полуфинале US Open-2021: «Кажется, будто с тех пор прошло гораздо больше времени»
13 сентября, 20:36
Оже-Альяссим второй раз вышел в полуфинал «Большого шлема»
173 сентября, 19:58
Главные новости
Осака впервые проиграла на «Большом шлеме» после четвертьфинала
3сегодня, 05:10
Соболенко и Анисимова разыграют титул US Open. Американка ведет в личке
35сегодня, 04:56
Анисимова вышла в финал на втором «Большом шлеме» подряд
9сегодня, 04:55
US Open. Соболенко вышла в финал, Анисимова победила Осаку
179сегодня, 04:54
Соболенко первой после Серены вышла в финал трех US Open подряд
2сегодня, 01:51
Соболенко третий раз в сезоне вышла в финал «Большого шлема»
8сегодня, 01:25
Новак Джокович: «Если бы у Кириоса было хотя бы 30% от той дисциплины, что ему требовалась, то он легко вошел бы в топ-10. А у него только 5%»
2вчера, 21:04
Патрик Муратоглу: «Думаю, главное оружие Алькараса на US Open – его стрижка»
5вчера, 20:25
Полуфиналы US Open! Собирайте команду в Основе и боритесь за призы
вчера, 20:00Тесты и игры
Мирный о Соболенко: «Здорово, что она эмоциональная. Просто нужно контролировать эти подъемы и спады»
вчера, 19:27
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1029 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото