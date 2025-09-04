Де Минаур о том, что проиграл все шесть четвертьфиналов на ТБШ: «Сегодня все было в моих руках, и это обидно»

Алекс де Минаур прокомментировал вылет с US Open.

Он уступил в четвертьфинале Феликсу Оже-Альяссиму 6:4, 6:7(7), 5:7, 6:7(4). Австралиец шестой раз проиграл на этой стадии «Большого шлема».

«Сейчас я воспринимаю это как упущенный шанс. И это тяжело. Сегодня была возможность выйти на новый уровень, но я оказался далек от необходимого качества игры. Это разочаровывает, потому что такие шансы выпадают нечасто.

В решающие моменты меня подводит подача. Сегодня на тай-брейке четвертого сета я допустил две двойные ошибки. Я боролся, пытался перевести игру в пятый сет – как это было в матче с Новаком на «Уимблдоне ». Но очень сложно выиграть большой матч с такой подачей. Это нужно улучшать. Если этого не произойдет, на решающих стадиях крупных турниров у меня всегда будут проблемы с топами».

Де Минаур признался, что на протяжении всего турнира не мог найти свою игру.

«Я должен честно признать: на этом турнире я не показал свой лучший теннис. Я делал все для победы, но игра вообще не давалась. Сегодня было именно так.

Очень тяжело, когда ты столько пашешь и оказываешься в ситуации, когда можешь все всем доказать, но снова остаешься ни с чем. Принять это поражение будет очень трудно. Хотелось бы переиграть этот матч. Бывают встречи, когда соперник слишком хорош – так было в четвертьфинале [Australian Open ] с Янником , я ничего не мог поделать. Но сегодня все было в моих руках, и это обидно», – сказал австралиец на пресс-конференции.