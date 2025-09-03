Оже-Альяссим второй раз вышел в полуфинал «Большого шлема»
Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал US Open.
Он обыграл Алекса де Минаура – 4:6, 7:6(7), 7:5, 7:6(4).
25-летний канадец второй раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Первый был на US Open-2021, где он уступил будущему чемпиону Даниилу Медведеву.
Оже-Альяссим довел баланс матчей с де Минауром до 3:1, а вообще с игроками топ-10 – до 22:43.
Дальше он сыграет с Янником Синнером или Лоренцо Музетти.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости