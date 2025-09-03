Оже-Альяссим о том, что играл в полуфинале US Open-2021: «Кажется, будто с тех пор прошло гораздо больше времени»

Феликс Оже-Альяссим поделился эмоциями от выхода в полуфинал US Open.

Он обыграл Алекса де Минаура – 4:6, 7:6(7), 7:5, 7:6(4).

«Бывают дни, когда ты не в лучшей форме, но я был готов выложиться до конца и сделать все, что в моих силах. Это невероятное чувство. Четыре года назад я тоже играл в полуфинале, но кажется, будто с тех пор прошло гораздо больше времени. Последние годы были непростыми, и поэтому сейчас это достижение ощущается еще ценнее.

Главные испытания только впереди, но именно ради этого я живу и тренируюсь», – сказал канадец в интервью на корте.