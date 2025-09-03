Маркета Вондроушова: «Год назад я перенесла операцию и даже не была уверена, смогу ли когда-нибудь вернуться»

Маркета Вондроушова написала эмоциональный пост в социальной сети.

Чешка снялась перед матчем 1/4 финала US Open против Арины Соболенко.

«Мне тяжело смириться с тем, что я не смогу выйти на корт сегодня из-за травмы, которую получила в последнем матче.

Это особенное для меня место – ровно год назад я перенесла операцию и даже не была уверена, смогу ли когда-нибудь вернуться (в прошлом году Вондроушова перенесла операцию на левом плече – Спортс’’).

Сейчас, вернувшись сюда, участвуя в соревнованиях и наслаждаясь такими прекрасными матчами, я испытываю больше эмоций, чем можно передать словами.

Спасибо за всю любовь и поддержку», – написала Вондроушова в соцсети.