Соболенко после отказа Вондроушовой: «Понимаю, как ей сейчас тяжело»
Первая ракетка мира Арина Соболенко поддержала Маркету Вондроушову.
Чешка снялась с четвертьфинала US Open до начала матча.
«Очень жаль Маркету после всего, через что она прошла. Она играла в потрясающий теннис, и я понимаю, как ей сейчас тяжело.
Береги себя. Надеюсь, что скоро поправишься.
С любовью, Арина», – написала Соболенко в соцсети.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Арины Соболенко
