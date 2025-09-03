Соболенко после отказа Вондроушовой: «Понимаю, как ей сейчас тяжело»

Первая ракетка мира Арина Соболенко поддержала Маркету Вондроушову.

Чешка снялась с четвертьфинала US Open до начала матча.

«Очень жаль Маркету после всего, через что она прошла. Она играла в потрясающий теннис, и я понимаю, как ей сейчас тяжело.

Береги себя. Надеюсь, что скоро поправишься.

С любовью, Арина», – написала Соболенко в соцсети.