Алькарас сравнялся с Боргом и Виландером по количеству полуфиналов ТБШ до 23 лет

Карлос Алькарас обыграл Иржи Лехечку в четвертьфинале US Open – 6:4, 6:2, 6:4.

22-летний испанец сравнялся с Бьорном Боргом и Матсом Виландером по количеству выходов в полуфиналы турниров «Большого шлема» до 23 лет. Они сыграли в этой стадии по 9 раз. Чаще в таком возрасте в 1/2 финала выходили только Рафаэль Надаль и Борис Беккер – 10 раз.

Кроме того, Алькарас стал самым молодым теннисистом с 1978 года, которому удалось выйти в полуфиналы мужского одиночного разряда «Шлемов» на всех трех покрытиях в нескольких сезонах (2023 и 2025).

Карлос Алькарас до нелепого хорош в теннисе