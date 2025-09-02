Пегула выиграла 11 из 12 последних матчей на US Open
4-я ракетка мира Джессика Пегула вышла в полуфинал US Open.
Она обыграла Барбору Крейчикову со счетом 6:3, 6:3.
Для Пегулы это второй полуфинал турнира «Большого шлема» в карьере и второй – на US Open.
Американка выиграла 11 из 12 последних матчей на этом турнире. Единственный раз она уступила Арине Соболенко в финале прошлого года.
Также Пегула одержала 42-ю победу в этом сезоне. Теперь ее статистика – 42:16.
За выход в финал она поборется с победительницей матча Арина Соболенко – Маркета Вондроушова.
