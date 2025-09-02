Пегула выиграла 11 из 12 последних матчей на US Open

4-я ракетка мира Джессика Пегула вышла в полуфинал US Open.

Она обыграла Барбору Крейчикову со счетом 6:3, 6:3.

Для Пегулы это второй полуфинал турнира «Большого шлема» в карьере и второй – на US Open.

Американка выиграла 11 из 12 последних матчей на этом турнире. Единственный раз она уступила Арине Соболенко в финале прошлого года.

Также Пегула одержала 42-ю победу в этом сезоне. Теперь ее статистика – 42:16.

За выход в финал она поборется с победительницей матча Арина Соболенко – Маркета Вондроушова .