Швентек о том, кому написала после матча с Александровой: «Тренеру. Я попросила его забронировать тренировочный корт минут на 10, если получится»

Ига Швентек призналась, что пойдет тренироваться после матча с Александровой.

Она обыграла россиянку 6:3, 6:1 за 1 час 5 минут.

– Можете рассказать, кому вы написали?

– Тренеру. Я попросила его забронировать тренировочный корт минут на 10, если получится.

– Какое ваше любимое покрытие?

– Странно это звучит, но сейчас мне нравятся все (смеется) . Конечно, особенным для меня всегда был грунтовый сезон. Но давление вокруг него бывает настолько сильным, что иногда проще наслаждаться игрой на других покрытиях – там можно позволить себе чуть больше ошибок, они легче воспринимаются. Все зависит от момента – каждый месяц что-то меняется. Если я уверена в себе и своем ментальном состоянии, то могу играть на любом покрытии. И моя цель – показывать хороший теннис на протяжении всего года, – сказала Швентек в интервью на корте.