Швентек о том, кому написала после матча с Александровой: «Тренеру. Я попросила его забронировать тренировочный корт минут на 10, если получится»
Ига Швентек призналась, что пойдет тренироваться после матча с Александровой.
Она обыграла россиянку 6:3, 6:1 за 1 час 5 минут.
– Можете рассказать, кому вы написали?
– Тренеру. Я попросила его забронировать тренировочный корт минут на 10, если получится.
– Какое ваше любимое покрытие?
– Странно это звучит, но сейчас мне нравятся все (смеется). Конечно, особенным для меня всегда был грунтовый сезон. Но давление вокруг него бывает настолько сильным, что иногда проще наслаждаться игрой на других покрытиях – там можно позволить себе чуть больше ошибок, они легче воспринимаются. Все зависит от момента – каждый месяц что-то меняется. Если я уверена в себе и своем ментальном состоянии, то могу играть на любом покрытии. И моя цель – показывать хороший теннис на протяжении всего года, – сказала Швентек в интервью на корте.
