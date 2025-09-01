24-летняя Швентек – самая молодая теннисистка, вышедшая в четвертьфиналы всех «Шлемов» сезона, после 18-летней Шараповой
Ига Швентек третий раз в карьере вышла в четвертьфинал US Open.
В четвертом круге она обыграла Екатерину Александрову 6:3, 6:1.
24-летняя Швентек – самая молодая теннисистка, вышедшая в четвертьфинал всех «Шлемов» сезона с тех пор, как это удалось 18-летней Марии Шараповой в 2005-м.
Полька 13-й раз в карьере вышла в четвертьфинал «Большого шлема».
Ее следующей соперницей станет Беатрис Хаддад Майя или Аманда Анисимова.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости