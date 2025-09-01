  • Спортс
24-летняя Швентек – самая молодая теннисистка, вышедшая в четвертьфиналы всех «Шлемов» сезона, после 18-летней Шараповой

Ига Швентек третий раз в карьере вышла в четвертьфинал US Open.

В четвертом круге она обыграла Екатерину Александрову 6:3, 6:1.

24-летняя Швентек – самая молодая теннисистка, вышедшая в четвертьфинал всех «Шлемов» сезона с тех пор, как это удалось 18-летней Марии Шараповой в 2005-м.

Полька 13-й раз в карьере вышла в четвертьфинал «Большого шлема».

Ее следующей соперницей станет Беатрис Хаддад Майя или Аманда Анисимова.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
