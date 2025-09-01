Сегодня день рождения Гаэля Монфиса
Сегодня 39 лет исполняется Гаэлю Монфису.
У Монфиса 13 титулов, из них три – категории ATP 500. Также он проиграл 22 финала на уровне ATP (три из них на «Мастерсах»).
Его лучший результат на турнирах «Большого шлема» – полуфинал «Ролан Гаррос»-2008 и US Open-2016.
Наивысший рейтинг француза – №6. Сейчас он 49-я ракетка мира.
В 2021-м Монфис женился на Элине Свитолиной. Пара воспитывает дочь Скай.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
