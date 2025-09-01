US Open. Рублев сыграет первым запуском на Арене Артура Эша, Александрова – вторым на Арене Луи Армстронга

US Open опубликовал расписание на 1 сентября, девятый игровой день.

Матчи на Арене Артура Эша стартуют в 18:30 по московскому времени:

На остальных кортах стартуют в 18:00. На Арене Луи Армстронга сыграют в следующем порядке:

Вторым запуском на Grandstand Каролина Мухова (11) поборется с Мартой Костюк (27).

Мирра Андреева и Диана Шнайдер в паре сыграют с Яфань Ван и Суко Аоямой вторым запуском на корте №17.

Полностью расписание здесь .