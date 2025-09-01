  • Спортс
  • US Open. Рублев сыграет первым запуском на Арене Артура Эша, Александрова – вторым на Арене Луи Армстронга
US Open опубликовал расписание на 1 сентября, девятый игровой день.

 Матчи на Арене Артура Эша стартуют в 18:30 по московскому времени:

На остальных кортах стартуют в 18:00. На Арене Луи Армстронга сыграют в следующем порядке:

Вторым запуском на Grandstand Каролина Мухова (11) поборется с Мартой Костюк (27).

Мирра Андреева и Диана Шнайдер в паре сыграют с Яфань Ван и Суко Аоямой вторым запуском на корте №17.

Полностью расписание здесь.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
