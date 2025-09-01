US Open. Рублев сыграет первым запуском на Арене Артура Эша, Александрова – вторым на Арене Луи Армстронга
US Open опубликовал расписание на 1 сентября, девятый игровой день.
Матчи на Арене Артура Эша стартуют в 18:30 по московскому времени:
Андрей Рублев (15) – Феликс Оже-Альяссим (25);
Коко Гауфф (3) – Наоми Осака (23);
Янник Синнер (1) – Александр Бублик (23) (не ранее 02:00 мск);
Аманда Анисимова (8) – Беатрис Хаддад Майя (18).
На остальных кортах стартуют в 18:00. На Арене Луи Армстронга сыграют в следующем порядке:
Алекс де Минаур (8) – Леандро Риеди;
Екатерина Александрова (13) – Ига Швентек (2) (не ранее 20:00 мск);
Лоренцо Музетти (10) – Хауме Муньяр.
Вторым запуском на Grandstand Каролина Мухова (11) поборется с Мартой Костюк (27).
Мирра Андреева и Диана Шнайдер в паре сыграют с Яфань Ван и Суко Аоямой вторым запуском на корте №17.
Полностью расписание здесь.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
