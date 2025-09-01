Иржи Лехечка: «Мой тренер считает каждое очко. Он проверяет живой рейтинг каждый день, каждую секунду – он вообще ничего больше не делает, кроме подсчета очков»

Иржи Лехечка пошутил о тренере после выхода в четвертьфинал US Open.

– Добро пожаловать в топ-20 – в живом рейтинге ты 15-й. Был ли рейтинг в списке твоих целей на сезон (сейчас чех занимает 21-ю строчку – Спортс’‘)?

– Должен сказать, я вообще не смотрю на рейтинг (улыбается). Но после турниров я проверяю, изменили ли что-то эти очки или нет.

Но мой тренер считает каждое очко. Он проверяет живой рейтинг каждый день, каждую секунду – он вообще ничего больше не делает, кроме подсчета очков (смеется). Так что у меня есть человек, который занимается всем этим вместо меня.

Но это замечательное достижение – оно было в списке целей на год. Так что я очень рад достичь этого на US Open, – сказал чех во время интервью на корте.

Теперь он встретится с Карлосом Алькарасом.