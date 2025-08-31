  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Демолинер раскритиковал Бублика за игру в паре: «Я чувствовал, как не хватало ответственного отношения. Если бы я знал, что все так сложится, то, возможно, я бы даже не вышел на корт»
Демолинер раскритиковал Бублика за игру в паре: «Я чувствовал, как не хватало ответственного отношения. Если бы я знал, что все так сложится, то, возможно, я бы даже не вышел на корт»

Марсело Демолинер раскритиковал Александра Бублика после игры в паре на US Open.

Они выбыли в первом круге, уступив Фернандо Ромболи и Джону-Патрику Смиту (3:6, 2:6).

После матча бразилец записал видео, в котором сказал: «В жизни парного игрока есть одна важная задача – найти партнера. Иногда из-за рейтинга нам приходится играть в паре с одиночниками, и это палка о двух концах. Сегодняшний результат сильно ранит. Не столько из-за самого поражения, сколько из-за того, что я чувствовал, как не хватало вовлеченности и ответственного отношения.

К сожалению, я не считаю, что это правильно, и это не то, что всегда я пытаюсь донести. Иногда бывает здорово сыграть с одиночником, и в этом нет никаких сомнений, но иногда это бывает тяжело. Моя карьера на кону, а я чувствую недостаток эмпатии. Это один из дней, который я хотел бы забыть. Если бы я знал, что все так сложится, то, возможно, я бы даже не вышел на корт. Но это часть жизни. Еще один урок».

Бублик же перед матчем дал интервью, в котором заявил: «Я буду рад сыграть завтра пару в качестве тренировки, чтобы потренировать прием и сыграть с тем, с кем мне нравится играть. Это весело, но называть это настоящим соревнованием?»

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @BenRothenberg
logoUS Open
logoМарсело Демолинер
пары
logoАлександр Бублик
logoATP
