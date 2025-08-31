  • Спортс
  • Синнер о четырехсетовике с Шаповаловым: «Я тоже не машина. Бывает, что и мне тяжело»
Синнер о четырехсетовике с Шаповаловым: «Я тоже не машина. Бывает, что и мне тяжело»

Янник Синнер прокомментировал победу над Денисом Шаповаловым в 3-м круге US Open.

Он обыграл канадца 5:7, 6:4, 6:3, 6:3. В третьем сете действующий чемпион уступал 0:3 30:40, но после этого взял девять геймов подряд.

– В последнее время на «Шлемах» не так много игроков, кроме Карлоса, по-настоящему доставляли вам трудности. Сегодня это сделал Денис, а на «Уимблдоне» – Григор. За счет чего им удалось выбить вас из зоны комфорта?

– В первую очередь за счет подачи. Они очень агрессивно действуют, постоянно давят. Но я тоже не машина (улыбается). Бывает, что и мне тяжело. Правда, сегодня я чувствовал, что играю отлично, и Денис тоже показывал высокий уровень. Поэтому матч получился таким напряженным.

Как я всегда говорю, главное для меня – выходить на корт с ощущением готовности. Когда я чувствую уверенность в своих ударах, это придает спокойствие. Но матч – это не тренировка, он всегда складывается по-своему, и важно держать концентрацию до конца.

Денис – невероятный игрок, он постоянно это доказывает. В этом году он уже выиграл два турнира, находится в хорошей форме, и сегодня это было видно. Он отлично подавал, хорошо принимал – и в таких условиях может случиться все, что угодно, – сказал Синнер на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoЯнник Синнер
logoДенис Шаповалов
logoUS Open
logoATP
