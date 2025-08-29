Янник Синнер рассказал, как относится к защите титула US Open.

– Вы второй раз защищаете «Большой шлем». Насколько вам помогает опыт Australian Open?

– Как я всегда говорю, я не защищаю [титул]. Я всегда просто стремлюсь к победе, потому что на каждом турнире ты начинаешь с нуля в первом круге, и если играешь плохо, то вылетаешь. Ты стремишься к трофеям или хорошим результатам, и именно этого я пытаюсь добиться.

Конечно, я понимаю, что на этом турнире и в конце года многое стоит на кону. С другой стороны, я просто стараюсь играть как можно лучше. А там посмотрим на результат. Остальное я контролировать не могу.

Опыт Australian Open немного помог мне это понять, да. Но здесь другая ситуация, условия, с точки зрения психологии тоже все другое, потому что ты растешь по ходу сезона: тогда был его старт, а сейчас уже почти конец.

Так что это совсем иное, но я с нетерпением жду. Это большой вызов, – заявил Синнер на пресс-конференции.

В третьем круге первая ракетка мира встретится с Денисом Шаповаловым.