Синнер об Алькарасе: «Он уверен в себе, поэтому с ним очень трудно играть»

Янник Синнер рассказал, почему ему сложно играть с Карлосом Алькарасом.

Первая ракетка уступает ему в личке 5:9, шесть из семи последних встреч выиграл испанец.

– В чем основные отличия в игре против Алькараса на разных покрытиях?

– Так, я не знаю, сколько у нас есть времени (смеется) .

Мне кажется, очевидно, что он универсальный игрок. Думаю, мы видели это много-много раз: он выигрывал «Ролан Гаррос», «Уимблдон», US Open. Это показывает, что он знает, как играть на любом покрытии. Я видел его матч тут, и он играет очень, очень хорошо, сейчас он почти не ошибается. Он уверен в себе, поэтому с ним очень трудно играть. А тактически готовишься по-разному в зависимости от того, где вы играете.

Он один из главных фаворит на каждом турнире, где играет, потому что у него столько решений и стилей игры. Он умеет решать любые проблемы. Причин, почему с ним так трудно играть, много, но это здорово для спорта. Здорово иметь такого зрелищного и интересного игрока, как Карлос, и именно это люди и любят. Здорово, что он есть, – поделился Синнер на пресс-конференции US Open.