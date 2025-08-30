Синнер одержал минимум 20 побед на всех турнирах «Большого шлема»
Первая ракетка мира Янник Синнер вышел в четвертый круг US Open.
Он обыграл Дениса Шаповалова со счетом 5:7, 6:4, 6:3, 6:3.
24-летний Синнер одержал 20-ю победу на US Open. Таким образом, он стал четвертым в списке самых молодых игроков после Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Бориса Беккера, который выиграл минимум 20 матчей на всех турнирах «Большого шлема».
Также действующий чемпион пятый раз подряд вышел во вторую неделю US Open.
В следующем круге он встретится с Александром Бубликом или Томми Полом.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
