Бублик о том, что пока не проигрывал подачу на US Open: «В следующем матче у меня Янник. Наверное, там пару геймов на подаче проиграю»

Александр Бублик прокомментировал игру на подаче.

Он вышел во вторую неделю US Open , в трех матчах ни разу не отдав подачу. В третьем раунде он победил Томми Пола (7:6(5), 6:7(4), 6:3, 6:7(5), 6:1) и отыграл все шесть брейк-пойнтов.

«У меня нет объяснений. Когда-нибудь это должно случиться. У Томми были сет-пойнты, и я просто думал: «Надеюсь, что подачу я проиграю не сегодня».

В следующем матче у меня Янник [Синнер]. Наверное, там пару геймов на подаче проиграю».

Также Бублик прокомментировал то, что выполнил 38 укороченных ударов и в 28 случаях выиграл очко.

«Судя по статистике, важный удар. Это такая же часть игры, как подача. Я стараюсь действовать разнообразно, и сегодня у меня хорошо получалось», – сказал Бублик в интервью на корте.

