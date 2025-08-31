Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в третий круг парного US Open

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в третий круг US Open.

Россиянки обыграли Дезире Кравчик и Сторм Хантер – 6:1, 6:3. Дальше они сыграют с Яфань Ван и Суко Аоямой . Обе теннисистки закончили выступление в одиночном разряде.