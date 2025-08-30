Коболли снялся с матча с Музетти из-за травмы запястья

Флавио Коболли не доиграл матч третьего круга на US Open.

Он снялся с матча против Лоренцо Музетти при счете 3:6, 2:6, 0:2. В середине второго сета Коболли брал медицинский тайм-аут из-за боли в запястье.

Музетти пятый раз вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема» и впервые – на US Open.

Итальянец одержал 29-ю победу в сезоне. Его баланс – 29:12.

В следующем круге десятая ракетка мира сыграет с победителем матча Зизу Бергс – Хауме Муньяр .