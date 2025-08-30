Коболли снялся с матча с Музетти из-за травмы запястья
Флавио Коболли не доиграл матч третьего круга на US Open.
Он снялся с матча против Лоренцо Музетти при счете 3:6, 2:6, 0:2. В середине второго сета Коболли брал медицинский тайм-аут из-за боли в запястье.
Музетти пятый раз вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема» и впервые – на US Open.
Итальянец одержал 29-ю победу в сезоне. Его баланс – 29:12.
В следующем круге десятая ракетка мира сыграет с победителем матча Зизу Бергс – Хауме Муньяр.
Где Медведев будет в следующем году?17798 голосов
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости