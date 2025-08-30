Джокович о физическом состоянии: «Сейчас я обеспокоен им больше, чем когда-либо – я очень тщательно слежу за организмом, но с возрастом невозможно сражаться»

38-летний Новак Джокович поделился переживаниями о физическом состоянии.

В третьем круге US Open в матче с Кэмероном Норри серб брал медицинский перерыв из-за проблем со спиной.

«Конечно, я обеспокоен. Сейчас я обеспокоен больше, чем когда-либо – даже при учете того, что я очень тщательно слежу за организмом и провожу много часов на корте и вне его, чтобы убедиться, что тело в форме и хорошо восстанавливается. Но с возрастом невозможно сражаться. Так что все меняется.

Мне приходится менять свой подход к тренировкам. Иногда я вообще не тренируюсь между матчами – потому что мы обсудили это с командой и пришли к выводу, что в долгосрочной перспективе так будет лучше, и что восстановление важнее, чем то, что я буду отбивать мячи на корте. Так что, может быть, я так и поступлю завтра. Нам все еще нужно поговорить с командой и просто сконцентрироваться на восстановлении и подготовиться к следующему матчу»

«На самом деле, наверное, я трачу на восстановление даже больше, чем когда я был моложе: чтобы успевать за молодежью, мне приходится добавлять лишний час, а то и несколько часов каждый день. Это может быть массаж, восстановление с помощью разных аппаратов, хороший сон, питание – все это имеет значение, все это складывается в уравнение, и все это важно, когда проходишь дальше по турнирной сетке.

Молодые игроки выходят на корт свежими, а я чувствую себя так, словно у меня бак уже наполовину пуст. Я постараюсь изменить это на этом турнире. Не знаю, получится ли. Очевидно, очень трудно предсказать, как отреагирует организм. Но одно можно сказать точно: я всегда выложусь на полную, до последней капли энергии, чтобы пройти как можно дальше».

Дальше серб сыграет с Яном-Леннардом Штруффом.