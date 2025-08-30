Рыбакина после выхода в 4-й круг US Open: «Если бы у меня было больше свободного времени, я бы и с парашютом прыгнула»

Десятая ракетка мира Елена Рыбакина сказала, что хотела бы прыгнуть с парашютом.

– Правда ли, что вы хотели бы прыгнуть с парашютом?

– Да, мне нравится делать такие вещи – конечно, когда у меня больше времени. Потому что когда у меня есть один-два дня, то я провожу их спокойно, отдыхаю и ничего не делаю. Но если бы у меня было больше свободного времени, я бы и с парашютом прыгнула. Надеюсь, однажды я это сделаю (улыбается), – сказала казахстанка в интервью на корте после выхода в четвертый круг US Open.

Дальше Рыбакина встретится с Маркетой Вондроушовой.