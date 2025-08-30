Шелтон о травме плеча: «Это была очень сильная боль. До этого момента я никогда не снимался по ходу матча – я не тот, кто отказался бы от игры, если бы мог продолжать»

Бен Шелтон рассказал о травме плеча, из-за которой снялся с матча на US Open.

В третьем круге шестая ракетка мира отказался от продолжения встречи с Адрианом Маннарино, когда у них было 2:2 по сетам (6:3, 3:6, 6:4, 4:6). Шелтон покинул корт в слезах.

«Это была очень сильная боль. До этого момента я никогда не снимался по ходу матча – я не тот, кто отказался бы от игры, если бы мог продолжать».

Американец уточнил, что перед матчем его ничего не беспокоило и что он не знает, в какой момент получил травму. Он также отметил, что он еще не обсуждал ее последствия, которые «очевидно, будут сложными».

«Я старался приспособиться и найти решение, чтобы продолжать. Даже учитывая боль, у меня был настрой найти решение и играть сквозь нее, так что я даже об этом не думал.

Я благодарен за многое. Мне повезло с жизнью, с благословениями, талантами – многими вещами, которые мне дал бог. Да, больно сталкиваться с такими небольшими неудачами, как эта. Я очень хорошо играл, я был в форме и очень уверен в себе. Но было и много вещей, которыми я доволен – тем, как я играл, двигался на корте и сражался.

Лето было замечательным, и я благодарен за многое. Вы не услышите, как я буду здесь жаловаться, как все плохо, с учетом моего лета, после того, чего мне удалось достичь в этом спорте за короткое время и с теми людьми, которые рядом со мной. Как я уже сказал, я получил много благословений».