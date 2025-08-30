Впервые с 1982-го в четвертом круге «Большого шлема» сыграют три теннисиста, которым минимум 35 лет

Три игрока, которым минимум 35 лет, вышли в четвертый круг US Open.

Это Новак Джокович (38), Адриан Маннарино (37) и Ян-Леннард Штруфф (35). Последний раз столько же теннисистов, которым 35+ лет, играли в четвертом круге мужской одиночной сетки «Большого шлема» в 1982-м – также на US Open.