Впервые с 1982-го в четвертом круге «Большого шлема» сыграют три теннисиста, которым минимум 35 лет
Три игрока, которым минимум 35 лет, вышли в четвертый круг US Open.
Это Новак Джокович (38), Адриан Маннарино (37) и Ян-Леннард Штруфф (35).
Последний раз столько же теннисистов, которым 35+ лет, играли в четвертом круге мужской одиночной сетки «Большого шлема» в 1982-м – также на US Open.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @OptaAce
