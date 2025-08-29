Циципас после ссоры с Альтмайером на US Open: «Респект Даниэлю за отличный матч»
Стефанос Циципас поблагодарил Даниэля Альтмайера за отличную игру.
Грек проиграл Альтмайеру во втором круге US Open – 6:7(5), 6:1, 6:4, 3:6, 5:7. Во время рукопожатия Циципас повздорил с немцем из-за того, что тот исполнил подачу с руки.
«Боролся изо всех сил и отдал все на корте. Благодарен за такие поединки, которые делают меня сильнее. Респект Даниэлю за отличный матч 👏🏻.
Всегда приятно играть в Нью-Йорке. Спасибо организаторам за замечательный турнир», – написал Циципас в соцсети.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Циципаса
