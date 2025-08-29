Рыбакина впервые вышла во вторую неделю US Open
Десятая ракетка мира Елена Рыбакина вышла в четвертый круг US Open.
Она обыграла Эмму Радукану со счетом 6:1, 6:2.
Рыбакина впервые сыграет во второй неделе US Open. Ранее она дважды выбывала в третьем круге – в 2021 и 2023 годах. Таким образом, Елена добралась как минимум до 1/8 финала на всех турнирах «Большого шлема».
Казахстанка одержала 44-ю победу в сезоне. Теперь ее баланс – 44:16.
В следующем раунде она сыграет с победительницей матча Маркета Вондроушова – Жасмин Паолини.
Где Медведев будет в следующем году?17212 голосов
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости