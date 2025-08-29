US Open. Мирра Андреева сыграет последним запуском на Арене Артура Эша, Рыбакина – первым на Арене Луи Армстронга
Стало известно расписание на 29 августа, шестой игровой день US Open.
Матчи на Арене Артура Эша стартуют в 18:30 по московскому времени:
Лучано Дардери (32) – Карлос Алькарас (2);
Джессика Пегула (4) – Виктория Азаренко;
Новак Джокович (7) – Кэмерон Норри (не ранее 02:00 мск);
Тэйлор Таунсенд – Мирра Андреева (5).
На остальных кортах стартуют в 18:00. На Арене Луи Армстронга сыграют в следующем порядке:
Елена Рыбакина (9) – Эмма Радукану;
Бен Шелтон (6) – Адриан Маннарино;
Арина Соболенко (1) – Лейла Фернандес (не ранее 02:00 мск);
Жером Ким – Тэйлор Фриц (4).
План на Grandstand такой:
Иржи Лехечка – Рафаэль Коллиньон;
Фрэнсис Тиафу (17) – Ян-Леннард Штруфф;
Эмма Наварро (10) – Барбора Крейчикова.
Полное расписание здесь.
