  • US Open. Мирра Андреева сыграет последним запуском на Арене Артура Эша, Рыбакина – первым на Арене Луи Армстронга
US Open. Мирра Андреева сыграет последним запуском на Арене Артура Эша, Рыбакина – первым на Арене Луи Армстронга

Стало известно расписание на 29 августа, шестой игровой день US Open.

Матчи на Арене Артура Эша стартуют в 18:30 по московскому времени:

На остальных кортах стартуют в 18:00. На Арене Луи Армстронга сыграют в следующем порядке:

План на Grandstand такой:

Полное расписание здесь.

Где Медведев будет в следующем году?16426 голосов
топ-20Даниил Медведев
топ-50Даниил Медведев
топ-100Даниил Медведев
выпадет из топ-100Даниил Медведев
вернется в топ-10Даниил Медведев
завершит карьерукоты
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
