Музетти о том, что станет отцом во второй раз: «К этому разу я готов куда лучше, чем к первому»

Лоренцо Музетти рассказал, как отцовство влияет на его карьеру.

Он обыграл Давида Гоффена во втором круге US Open – 6:4, 6:0, 6:2.

– Вы с Вероникой [Конфалоньери] ждете второго ребенка. Чувствуете себя уже опытным отцом или все равно есть волнение?

– Нет, конечно, каждый раз как первый. Даже учитывая то, что у нас есть Людовико – сейчас его нет рядом, думаю, он где-то на стадионе с моей мамой. Я очень горжусь тем, что я отец и партнер. Создание семьи в молодом возрасте дало мне уверенность и ценный опыт.

Не знаю, могу ли считать себя опытным папой – Людовико всего полтора года. Одно могу сказать точно: к этому разу я готов куда лучше, чем к первому. И я невероятно счастлив, очень жду появления второго ребенка, – сказал Музетти в интервью на корте.

