Швентек – единственная теннисистка, выходившая в третий круг каждого ТБШ в 2020-х
Вторая ракетка мира Ига Швентек вышла в третий круг US Open.
Она обыграла Сюзан Ламенс 6:1, 4:6, 6:4.
Полька выиграла 16-й из 17 своих последних матчей. Всего у нее 51 победа в этом сезоне.
Швентек 27-й раз играет в основной сетке турнира «Большого шлема». Последний раз она проигрывала раньше третьего круга на US Open-2019.
Швентек – единственная теннисистка, выходившая как минимум в третий круг каждого турнира «Большого шлема» в этом десятилетии.
Дальше полька сыграет с Анной Калинской.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
