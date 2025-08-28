Швентек – единственная теннисистка, выходившая в третий круг каждого ТБШ в 2020-х

Вторая ракетка мира Ига Швентек вышла в третий круг US Open.

Она обыграла Сюзан Ламенс 6:1, 4:6, 6:4.

Полька выиграла 16-й из 17 своих последних матчей. Всего у нее 51 победа в этом сезоне.

Швентек 27-й раз играет в основной сетке турнира «Большого шлема». Последний раз она проигрывала раньше третьего круга на US Open-2019.

Швентек – единственная теннисистка, выходившая как минимум в третий круг каждого турнира «Большого шлема» в этом десятилетии.

Дальше полька сыграет с Анной Калинской .