ATP запустила фэшн-департамент и в 2026-м планирует увеличить его бюджет в четыре раза

ATP объявила о запуске масштабной стратегии по развитию отношений тенниса и моды.

Боссы ATP планируют ввести регулярные стайлинг-сессии, чтобы помочь теннисистам развивать личный бренд. Подобная практика уже активно применяется в НБА и НФЛ.

«Между теннисом и модой существует явная связь. Это возможность привлечь аудиторию, которая относится к спорту более расслабленно», – сказал Эндрю Уокер, старший вице-президент ATP по маркетингу.

ATP планирует добавить модный акцент в выход игроков из подтрибунного помещения и наладить партнерские отношения с люксовыми брендами – по примеру того, что уже давно работает в НБА. Для реализации этих инициатив тур увеличит бюджет департамента в четыре раза.