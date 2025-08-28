Соболенко выиграла 19 из 20 тай-брейков в этом сезоне

Арина Соболенко вышла в третий круг US Open.

Действующая чемпионка победила Полину Кудерметову – 7:6(4), 6:2.

В первом сете Соболенко выиграла 17-й тай-брейк подряд. В целом в этом сезоне она выиграла 19 тай-брейков из 20. В обоих случаях это рекорд WTA .

Единственной, кто в 2025-м выиграл у Соболенко тай-брейк, стала Екатерина Александрова на турнире в Дохе.

В третьем раунде US Open белоруска встретится с Лейлой Фернандес.