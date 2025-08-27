  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Новак Джокович: «На этом этапе карьеры, когда я ищу мотивацию, мне нужен вызов – как перед «Уимблдоном»-2024, когда физио сказал, чтобы я даже не думал играть»
11

Новак Джокович: «На этом этапе карьеры, когда я ищу мотивацию, мне нужен вызов – как перед «Уимблдоном»-2024, когда физио сказал, чтобы я даже не думал играть»

Новак Джокович рассказал, что могло бы его замотивировать на этой стадии карьеры.

Серб пришел на подкаст On Purpouse.

«В 2017 году у меня была операция на локте из-за травмы, с которой я играл полтора года. Обычно я не принимаю противовоспалительные, мне не нравятся таблетки, инъекции кортизона или что-то подобное. Я чувствую, что это лишь маскирует проблему, но иногда в теннисе мы играем пять или шесть дней подряд, и другого выхода нет.

Если хочешь играть турнир, то приходится это делать. Так что я около года так и играл. Я все равно чувствовал боль, даже если принимал максимальную дозу противовоспалительных. Для меня это был сигнал, что нужно делать операцию и поступать иначе.

Я дал себе обещание, что не буду делать операций на протяжении всей карьеры, что у меня не будет хирургических вмешательств. Поэтому я почувствовал, что подвел себя. Я плакал несколько дней, когда согласился на операцию. Но мне ее сделали, и я почувствовал, что подвел себя. Я хотел провести всю карьеру без единой операции, но это случилось.

В прошлом году у меня была эндоскопическая операция на колене. В четвертом круге «Ролан Гаррос» я выиграл в пяти сетах. Я уверенно вел, а потом почувствовал щелчок. Это было что-то странное. У меня никогда не было травмы колена, по крайней мере такой серьезной. Я не мог стоять и играл через боль. Я вызвал физиотерапевта, и когда он прощупывал ногу, я почувствовал сильную боль в области мениска.

Он спросил, что я хочу делать. Я ответил, что хочу попробовать, просто дайте мне самые сильные обезболивающие, какие есть, потому что я на корте, там полный стадион. Он дал мне их – через 30 минут таблетки начали действовать, а до этого я выживал.

Я был уверен в своих силах перед четвертьфиналом через два дня, но на следующий день я сделал МРТ и увидел разрыв мениска. Поэтому я снялся с турнира и сделал операцию.

«Уимблдон» должен был начаться через три недели, и я до сих пор помню разговор с командой. Мой физиотерапевт сказал, что обычно восстановление занимает четыре-шесть недель, но некоторые спортсмены восстанавливались каким-то чудом быстрее. Физиотерапевт сидел на крыше, вся команда была там, и он сказал: «Даже не думай ни на секунду, что сыграешь на «Уимблдоне». Это исключено»

Я ничего не сказал, все члены команды согласились. Я ответил, что понимаю, что они говорят, но ради моего собственного спокойствия – потому что это «Уимблдон», турнир мечты для меня, самый важный турнир – давайте посмотрим, как пойдут дела в следующие две недели. У меня было три недели до турнира, я могу сняться за три-четыре дня до начала. Так что у меня было две с половиной недели, чтобы попробовать восстановиться.

В тот момент я был на костылях. Я посвящал столько времени каждый день восстановлению, что для меня стало задачей доказать даже самым близким в команде и семье, что я могу восстановиться. Это было настоящей миссией. Я дошел до финала, а через неделю были Олимпийские игры, где я взял золотую медаль. Период, когда у меня была операция, был лучшим за сезон-2024. Что что-то щелкнуло у меня в голове, когда физиотерапевт сказал, чтобы я даже не думал сыграть.

Для меня это прозвучало так: хорошо, спасибо, что поставили мне задачу, потому что теперь мне бросили вызов. Это было все, что мне нужно. Так же, как и сейчас – я чувствую, что на этом этапе карьеры, когда я ищу мотивацию продолжать, мне нужен вызов».

Где Медведев будет в следующем году?15087 голосов
топ-20Даниил Медведев
топ-50Даниил Медведев
топ-100Даниил Медведев
выпадет из топ-100Даниил Медведев
вернется в топ-10Даниил Медведев
завершит карьерукоты
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Jay Shetty Podcast
logoATP
logoНовак Джокович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
US Open. П. Кудерметова играет с Соболенко, Мирра Андреева, Рыбакина, Радукану вышли в 3-й круг, Самсонова, Павлюченкова, Блинкова выбыли
11259 минут назадLive
Алькарас выиграл 19 из 20 последних матчей
сегодня, 01:09
US Open. Шелтон играет с Каррено-Бустой, Алькарас, Джокович, Фриц вышли в 3-й круг, Рууд, Фонсека выбыли, Дрэйпер снялся
196сегодня, 01:01Live
Бонзи впервые отыгрался с 0:2 по сетам
2сегодня, 00:36
Мирра Андреева: «Прибавила в четыре раза по сравнению с тренировками на прошлой неделе»
2сегодня, 00:30
Остапенко о претензиях к Таунсенд: «Получила много сообщений, что я расистка»
3сегодня, 00:22
Таунсенд о конфликте с Остапенко: «Она сказала, что у меня нет ни класса, ни образования»
4сегодня, 00:10
Медведева оштрафовали на $42,5 тыс за поведение на US Open
13сегодня, 00:01
Мирра Андреева впервые вышла в третий круг US Open
5вчера, 23:56
Рууд проиграл 107-й ракетке мира – он не смог выйти в 3-й круг ни на одном «Большом шлеме» в сезоне
9вчера, 20:46
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото