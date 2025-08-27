Беллучи о матче с Алькарасом в 2020-м: «Тогда я подумал: «Может, я и не выиграю, но смогу побороться». А потом проиграл 2:6, 1:6»

Маттиа Беллучи рассказал, как играл с Карлосом Алькарасом в 2020-м.

Они играли на турнире ITF в Манакоре на грунте – Алькарасу было 16 лет, а Беллучи 18 лет.

Теперь они встретятся во втором круге US Open на Арене Артура Эша.

«Тогда друг написал мне: «Этот парень будет очень, очень хорошим». Я ответил, что я его не знаю, потому что он был на два года младше меня, а я почти не играл по юниорам. Так что тогда я не узнал его имени.

Я вышел на корт, мы сыграли три гейма и подумал: «Может, я и не выиграю, но смогу побороться». А потом проиграл 2:6, 1:6. Это был очень трудный матч, я такого не ожидал. Но зато теперь я знаю его лучше!

Он принимал просто нереально. Помню, он очень рано встречал мяч, и у меня просто не было времени что-то сделать. Но еще я помню, что во время того матча мне было весело. Это был сюрприз, конечно, но это не тот случай, когда ты сам ошибся и плохо сыграл. Я чувствовал, что играю более-менее нормально, но мне было любопытно сыграть с ним, потому что все говорили, что он хорош.

Мне кажется, все мечтают играть такие матчи, [как предстоящий]. Я помню, как впервые вышел на Арену Артура Эша, когда первый раз приехал сюда на квалификацию, и это один из самых эмоциональных моментов.

Я помню, как я плакал, смотря на нее, потому что она такая большая. Это было безумием. Я помню, как я говорил с тренером и сказал: «Может быть, я когда-то здесь сыграю». Сейчас у меня тот же самый тренер, так что будет просто мечтой здесь сыграть. Я чувствую, что мне надо этим насладиться. В то же время мне надо помнить, что в последний раз, когда я играл на большой арене, на Корте №1 на «Уимблдоне» с Кэмероном Норри, у меня не получилось справиться с давлением».