Шнайдер седьмой раз в карьере проиграла Зигемунд

Диана Шнайдер вылетела в первом круге US Open.

Чемпионка Монтеррея проиграла Лауре Зигемунд – 6:7(3), 6:2, 3:6.

Шнайдер седьмой раз встречалась с немкой – третий в одиночке, а еще было четыре в паре. Россиянка не победила ни разу.

Шнайдер впервые в этом сезоне вылетела в первом круге «Большого шлема».