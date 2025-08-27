Шнайдер седьмой раз в карьере проиграла Зигемунд
Диана Шнайдер вылетела в первом круге US Open.
Чемпионка Монтеррея проиграла Лауре Зигемунд – 6:7(3), 6:2, 3:6.
Шнайдер седьмой раз встречалась с немкой – третий в одиночке, а еще было четыре в паре. Россиянка не победила ни разу.
Шнайдер впервые в этом сезоне вылетела в первом круге «Большого шлема».
Где Медведев будет в следующем году?13894 голоса
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
Опубликовал: Павел Ниткин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости