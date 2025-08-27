Александрова седьмой раз подряд вышла во второй круг US Open

12-я ракетка мира Екатерина Александрова прошла во второй круг US Open.

Она обыграла Анастасию Севастову – 6:4, 6:1.

Россиянка седьмой раз подряд вышла во второй круг US Open . Последний раз она проигрывала на этой стадии турнира в 2018 году.

Александрова одержала 41-ю победу на турнирах «Большого шлема». Теперь ее баланс – 41:34.

В следующем раунде она сыграет с Ван Синьюй .