Александрова седьмой раз подряд вышла во второй круг US Open
12-я ракетка мира Екатерина Александрова прошла во второй круг US Open.
Она обыграла Анастасию Севастову – 6:4, 6:1.
Россиянка седьмой раз подряд вышла во второй круг US Open. Последний раз она проигрывала на этой стадии турнира в 2018 году.
Александрова одержала 41-ю победу на турнирах «Большого шлема». Теперь ее баланс – 41:34.
В следующем раунде она сыграет с Ван Синьюй.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
