Фонсека о победе над Кецмановичем: «Первый круг всегда чуть более напряженный»
Жоао Фонсека прокомментировал победу над Миомиром Кецмановичем на старте US Open.
19-летний бразилец обыграл серба 7:6(3), 7:6(5), 6:3.
«Первый круг всегда чуть более напряженный. Соперник сделал ранний брейк, но я сумел отыграться, а на тай-брейке прибавил и сыграл очень хорошо. Думаю, ключ к победе сегодня – удачная игра в решающих розыгрышах.
Когда наступали важные моменты, я поднимал уровень – и это большой плюс. Решающую роль сыграл настрой, я старался держаться позитивно и концентрироваться на каждом следующем розыгрыше», – сказал Фонсека на пресс-конференции.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
