Фонсека о победе над Кецмановичем: «Первый круг всегда чуть более напряженный»

Жоао Фонсека прокомментировал победу над Миомиром Кецмановичем на старте US Open.

19-летний бразилец обыграл серба 7:6(3), 7:6(5), 6:3.

«Первый круг всегда чуть более напряженный. Соперник сделал ранний брейк, но я сумел отыграться, а на тай-брейке прибавил и сыграл очень хорошо. Думаю, ключ к победе сегодня – удачная игра в решающих розыгрышах.

Когда наступали важные моменты, я поднимал уровень – и это большой плюс. Решающую роль сыграл настрой, я старался держаться позитивно и концентрироваться на каждом следующем розыгрыше», – сказал Фонсека на пресс-конференции.

Алькарас – лысый, Мирра учится водить. Главное с US Open