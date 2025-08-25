19-летний Фонсека впервые вышел во второй круг US Open
Жоао Фонсека прошел во второй круг US Open.
Он обыграл Миомира Кецмановича со счетом 7:6(3), 7:6(5), 6:3.
Фонсека впервые вышел во второй круг US Open.
Таким образом, в этом сезоне бразилец дебютировал в основной сетке четырех турниров «Большого шлема», выиграв все стартовые матчи: на Australian Open он дошел до второго круга, на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне» – до третьего.
В следующем раунде он сыграет с Томашем Махачем.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
