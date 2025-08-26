Тиафу о стрижке Алькараса: «Это просто ужасно. Кошмар»
Фрэнсис Тиафу посмеялся над новой стрижкой Карлоса Алькараса.
Испанец подстригся налысо перед первым кругом US Open. Тиафу увидел это в подтрибунном помещении.
«Это просто ужасно. Кошмар. Но он мой кореш.
Я на него посмотрел и говор: «Наверное, ты аэродинамичный». Хуан Карлос [Ферреро, тренер Алькараса] смеялся. Говорил: «Да, он быстрее, чем уже был». И я такой: «В этом-то и проблема».
Не знаю, кто ему сказал, что это хорошая идея. Я стригусь регулярно и горжусь хорошими стрижками, и могу сказать, что это ужасно. Но это Карлос, мой кореш. Пусть в следующий раз со мной посоветуется».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: tennis.com
