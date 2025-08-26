Тиафу о стрижке Алькараса: «Это просто ужасно. Кошмар»

Фрэнсис Тиафу посмеялся над новой стрижкой Карлоса Алькараса.

Испанец подстригся налысо перед первым кругом US Open. Тиафу увидел это в подтрибунном помещении.

«Это просто ужасно. Кошмар. Но он мой кореш.

Я на него посмотрел и говор: «Наверное, ты аэродинамичный». Хуан Карлос [Ферреро, тренер Алькараса] смеялся. Говорил: «Да, он быстрее, чем уже был». И я такой: «В этом-то и проблема».

Не знаю, кто ему сказал, что это хорошая идея. Я стригусь регулярно и горжусь хорошими стрижками, и могу сказать, что это ужасно. Но это Карлос, мой кореш. Пусть в следующий раз со мной посоветуется».

Алькарас – лысый, Мирра учится водить. Главное с US Open