Потапова об идеальном тренере: «Нужен опытный специалист. У меня нет сил кого-то учить и что-то рассказывать»
53-я ракетка мира Анастасия Потапова рассказала о критериях идеального тренера.
Ранее россиянка вышла во второй круг US Open, обыграв Чжу Линь – 6:4, 4:6, 6:2.
«Главное – доверие. Нужен человек, на которого я смогу опереться в тяжелый момент, кто не испугается меня, матча или ситуации. Сейчас я на таком уровне, когда важна поддержка, потому что очень много приходится делать самостоятельно.
Нужен тренер, который будет верить в меня, подбадривать, а не перекладывать ответственность. И, скорее всего, это должен быть опытный специалист, который уже был в разных ситуациях. У меня сейчас нет сил кого-то учить и что-то рассказывать – на себя их и так уходит слишком много», – сказала Потапова в интервью «Больше!»
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал «Больше!»
