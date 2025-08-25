Потапова об идеальном тренере: «Нужен опытный специалист. У меня нет сил кого-то учить и что-то рассказывать»

53-я ракетка мира Анастасия Потапова рассказала о критериях идеального тренера.

Ранее россиянка вышла во второй круг US Open , обыграв Чжу Линь – 6:4, 4:6, 6:2.

«Главное – доверие. Нужен человек, на которого я смогу опереться в тяжелый момент, кто не испугается меня, матча или ситуации. Сейчас я на таком уровне, когда важна поддержка, потому что очень много приходится делать самостоятельно.

Нужен тренер, который будет верить в меня, подбадривать, а не перекладывать ответственность. И, скорее всего, это должен быть опытный специалист, который уже был в разных ситуациях. У меня сейчас нет сил кого-то учить и что-то рассказывать – на себя их и так уходит слишком много», – сказала Потапова в интервью «Больше!»