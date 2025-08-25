Тим о фаворитах US Open: «Я бы выбрал Карлоса и Игу»
Доминик Тим назвал игроков, которых считает фаворитами US Open-2025.
«Я бы выбрал Карлоса [Алькараса] в мужской сетке и Игу [Швентек] в женской», – сказал Тим.
Тим – чемпион US Open-2020. В прошлом году он завершил карьеру на домашнем турнире в Вене.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: thetennisgazette.com
