Эала о том, что молится во время матчей: «Если выигрываю очко с «Отче наш», читаю «Отче наш». Если с «Аве Мария», то «Аве Мария»

Александра Эала рассказала, какие молитвы произносит во время матчей.

Филиппинка обыграла Клару Таусон в первом круге US Open – 6:3, 2:6, 7:6(13-11). В решающем сете она уступала 1:5. Для Эалы это первая в карьере победа в основной сетке турнира «Большого шлема».

«Если выигрываю очко с «Отче наш», читаю «Отче наш». Если с «Аве Мария», то «Аве Мария». А если проигрываю, переключаюсь на другую молитву», – сказала Эала.