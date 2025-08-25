Моюка Учиджима отыграла 7 матчболов в первом круге US Open у Ольги Данилович.

Японка победила 7:6(2), 4:6, 7:6(11-9). В третьем сете она отыграла тройной матчбол на приеме при счете 3:5, потом еще один тройной на подаче при счете 5:6 и еще один на тай-брейке при счете 8:9.

Перед US Open Учиджима проиграла 10 матчей подряд.

Дальше она сыграет с Викторией Мбоко или Барборой Крейчиковой.