Дрэйпер о соперничестве Синнера и Алькараса: «Я не хочу чувствовать, что мы просто позволяем им это делать»

Джек Дрэйпер высказался о соперничестве Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

«Да, я думаю, они самые стабильные. Их уровень определенно выше по сравнению с остальными. Но я чувствую, что есть много игроков, которые хотят продолжать прибавлять, продолжать развиваться, чтобы достичь их уровня. Думаю, никому не нравится видеть теннисистов, которые слишком сильно доминируют.

То, что они оба сделали, что они привнесли в спорт, те матчи, которые они сыграли – как на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне» – очень мотивируют игроков. И болельщики видят, как спорт постоянно меняется, а мы – как уровень тенниса все время становится выше.

Я, конечно, очень за них рад. Они оба потрясающие парни, я их хорошо знаю. Но я не хочу чувствовать, что мы просто позволяем им это делать. Я хочу продолжать поджимать их, продолжать прибавлять. Надеюсь, что скоро мы будем с ними соперничать», – сказал Дрэйпер на пресс-конференции US Open.