US Open. 2025. Расписание на 26 августа. Швентек сыграет первым запуском на Арене Артура Эша, Синнер – вторым, Гауфф – третьим

Стало известно расписание на 26 августа, третий игровой дня US Open.

На Арене Артура Эша играть начнут в 18:30 по московскому времени. План следующий:

На остальных кортах матчи начнутся в 18:00. На Стадионе Луи Армстронга сыграют в таком порядке:

Матчи на Grandstand запланированы так:

Диана Шнайдер (20) сыграет с Лаурой Зигемунд на Корте №5 третьим запуском, четвертыми на этот же корт выйдут Роман Сафиуллин и Гаэль Монфис . Анастасия Захарова поборется с Элиной Аванесян на Корте №7 также последним запуском.

