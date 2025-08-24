US Open. 2025. Расписание на 26 августа. Швентек сыграет первым запуском на Арене Артура Эша, Синнер – вторым, Гауфф – третьим
На Арене Артура Эша играть начнут в 18:30 по московскому времени. План следующий:
Ига Швентек (2) – Эмильяна Аранго;
Янник Синнер (1) – Вит Копршива;
Коко Гауфф (3) – Айла Томлянович (не ранее 02:00 по мск);
Александр Зверев (3) – Алехандро Табило.
На остальных кортах матчи начнутся в 18:00. На Стадионе Луи Армстронга сыграют в таком порядке:
Аманда Анисимова (8) – Кимберли Биррелл;
Наоми Осака (23) – Грет Миннен (не ранее 02:00 по мск);
Томми Пол (14) – Эльмер Меллер.
Матчи на Grandstand запланированы так:
Марта Костюк (27) – Кэти Болтер;
Александр Бублик (23) – Марин Чилич;
София Кенин (26) – Эшлин Крюгер (не ранее 22:00 мск);
Алекс де Минаур (8) – Кристофер О’Коннелл.
Диана Шнайдер (20) сыграет с Лаурой Зигемунд на Корте №5 третьим запуском, четвертыми на этот же корт выйдут Роман Сафиуллин и Гаэль Монфис. Анастасия Захарова поборется с Элиной Аванесян на Корте №7 также последним запуском.
Полное расписание здесь.