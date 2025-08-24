  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Дрэйпер о травме: «Я не подавал около месяца – у меня был ушиб кости в плече левой руки»
0

Дрэйпер о травме: «Я не подавал около месяца – у меня был ушиб кости в плече левой руки»

Джек Дрэйпер рассказал о травме, из-за которой не играл с «Уимблдона».

«У меня было стрессовое повреждение кости – ушиб кости в плече левой руки. Это один из тех случаев, когда если продолжить играть, то все может стать очень серьезно. Поэтому мне пришлось взять паузу.

Я чувствовал, что рука как будто начинает отказывать при форхенде, и на подаче тоже. Постепенно становилось все хуже. На траве все стало довольно болезненно. Я толком не понимал, с чем имею дело.

Я не подавал около месяца. Через примерно две с половиной недели начал бить мяч с отскока, и того момента уже было нормально. Но, конечно, пришлось постепенно наращивать нагрузку – я не мог делать сразу много.

Кость может зажить, но, возможно, дискомфорт еще останется. Не то, чтобы в понедельник я выйду на корт и почувствую, что это меня сдерживает – но в то же время я очень много занимался рукой весь последний месяц. Так что я с нетерпением жду, чтобы снова выйти и соревноваться. Думаю, это отвлечет меня от многого», – поделился Дрэйпер на пресс-конференции перед началом US Open.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoДжек Дрэйпер
травмы
logoATP
logoUS Open
