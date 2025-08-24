Синнер в ответ на вопрос, влюблен ли он: «Да, но я не обсуждаю личную жизнь»
Он ответил на вопросы для Corriere della Sera.
– Дома вы разговаривали на немецком или итальянском?
– На немецком, но это диалект. Южнотирольский немецкий диалект, немного похожий на австрийский.
– Вы уехали из дома в 13 лет. Было трудно?
– Для меня сначала было трудно, но мне очень повезло. Я жил у хорватской семьи: отец в той семье был тренером центра, где я занимался, и у него были сын и дочь.
Я был немного старше, и мы прожили вместе два года. Я чувствовал себя частью этой семьи, как старший брат. У меня дома есть старший брат, поэтому я точно знаю, каково это. Я хотел быть таким же человеком для сына и дочери той семьи. У них еще была собака: я люблю собак, а дома у нас были только кошки, так что то, что я мог с ними играть, мне очень помогало.
– Вы влюблены?
– Да, но я не обсуждаю личную жизнь.