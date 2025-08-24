10

Александр Зверев: «Уверен, что Медведев и Циципас вернутся в топ-10»

Александр Зверев высказался о спаде Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса.

– Вы говорили, что этот год для вас в каком-то смысле тяжелый, но при этом вы по-прежнему третий в мире. Некоторые из ваших коллег, например, Медведев и Циципас, гораздо ниже в рейтинге. Насколько мы иногда, смотря со стороны, недооцениваем, как сложно держаться на таком высоком уровне? Надо ли вам постоянно развиваться и менять свою игру? Как это работает?

– Думаю, мы иногда забываем, что жизнь продолжается и вне корта, не так ли? В нашей жизни есть не только теннис. Сейчас я живу совсем по-другому, чем пять лет назад. Даниил дважды стал отцом, и это тоже сказывается на его теннисе.

Моя жизнь дома после турниров тоже сильно поменялась, ведь иногда мне надо заботиться о дочери и решать другие домашние дела. Все это [складывается] – эволюция, учет жизненных обстоятельств в теннисе, может, некоторые изменения в тренировочном процессе с возрастом. И иногда бывают сложные периоды.

У меня тоже был сложный период: помню, как четыре-пять лет назад я мучился со второй подачей, не мог ее поставить. Она просто не летела в квадрат. Возможно, сейчас они переживают схожие проблемы. Но я уверен, что, как только они преодолеют эти проблемы, они снова будут в топ-10. Потому что они очень сильны. Даниил и Стефанос – очень классные теннисисты, особенно Даниил. Он вернется туда, где был год-два назад. Но ему надо понять, как справиться с новой ситуацией, в которой он оказался, – сказал Зверев на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
