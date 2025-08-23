5

Александрова вышла в финал впервые с февраля

Екатерина Александрова вышла в финал WTA 500 в Монтеррее.

Ее соперница по полуфиналу Мари Бузкова снялась по ходу матча, уступив первый сет 3:6.

Для Александровой это десятый финал в карьере, второй – в этом сезоне. Ранее, в феврале, она взяла титул WTA 500 в Линце.

Вообще за всю карьеру только в 2023-м она выходила больше, чем в один финал за сезон.

Сегодня она сыграет за титул с Дианой Шнайдер. Они встречались один раз, в этом году на грунте в Чарлстоне – матч выиграла Александрова.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
