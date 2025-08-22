  • Спортс
  • Алькарас возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов года по версии Forbes, Синнер – 2-й, Гауфф – 3-я, Медведев – 10-й
27

Карлос Алькарас второй год подряд возглавил рейтинг Forbes среди теннисистов.

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых теннисистов последних 12 месяцев.

1. Карлос Алькарас – $48,3 млн (13,3 млн призовых и $35 млн вне корта).

2. Янник Синнер – $47,3 млн (20,3 + 27).

3. Коко Гауфф – $37,2 млн (12,2 + 25).

4. Новак Джокович – $29,6 млн (4,6 + 25).

5. Арина Соболенко – $27,4 млн (12,4 + 15).

6. Циньвэнь Чжэн – $26,1 млн (5,1 + 21).

7. Ига Швентек – $24 млн (9 + 15).

8. Тэйлор Фриц – $15,6 млн (8,6 + 7).

9. Фрэнсис Тиафу – $15,2 млн (3,2 + 12).

10. Даниил Медведев – $14,3 млн (4,3 + 10).

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
