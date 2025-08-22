Алькарас возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов года по версии Forbes, Синнер – 2-й, Гауфф – 3-я, Медведев – 10-й
Карлос Алькарас второй год подряд возглавил рейтинг Forbes среди теннисистов.
Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых теннисистов последних 12 месяцев.
1. Карлос Алькарас – $48,3 млн (13,3 млн призовых и $35 млн вне корта).
2. Янник Синнер – $47,3 млн (20,3 + 27).
3. Коко Гауфф – $37,2 млн (12,2 + 25).
4. Новак Джокович – $29,6 млн (4,6 + 25).
5. Арина Соболенко – $27,4 млн (12,4 + 15).
6. Циньвэнь Чжэн – $26,1 млн (5,1 + 21).
7. Ига Швентек – $24 млн (9 + 15).
8. Тэйлор Фриц – $15,6 млн (8,6 + 7).
9. Фрэнсис Тиафу – $15,2 млн (3,2 + 12).
10. Даниил Медведев – $14,3 млн (4,3 + 10).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
