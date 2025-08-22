US Open. Расписание 24 августа. Турнир начнут Медведев, Джокович, Соболенко, Пегула, Фриц
На центральном корте имени Артура Эша матчи начнутся в 19:00 по московскому времени. Расписание такое:
Бен Шелтон (6) – квалифаер/лаки-лузер;
Арина Соболенко (1) – Ребека Машарова;
вечерняя сессия с 02:00 мск – Новак Джокович (7) – Лернер Тьен;
Джессика Пегула (4) – Майар Шериф.
На Стадионе имени Луи Армстронга матчи стартуют в 18:00. План такой:
Эмма Радукану – квалифаер;
Эмилио Нава – Тэйлор Фриц (4);
вечерняя сессия с 02:00 мск – Жасмин Паолини (7) – квалифаер;
Даниил Медведев (13) – Бенжамен Бонзи.
В 18:00 также начнет Полина Кудерметова. Она сыграет с Нурией Парризас Диас первым запуском на Корте №7.
На 6-м и 13-м кортах матчи стартуют в 20:00.
На корте №6 третьим запуском сыграет Анна Блинкова против Юлии Стародубцевой.
На Корт №13 первым запуском выйдет Вероника Кудерметова (24) против квалифаера. Третьим запуском там сыграет Анастасия Потапова с Чжу Линь.