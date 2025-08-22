  • Спортс
  • US Open. Расписание 24 августа. Турнир начнут Медведев, Джокович, Соболенко, Пегула, Фриц
4

US Open. Расписание 24 августа. Турнир начнут Медведев, Джокович, Соболенко, Пегула, Фриц

US Open опубликовал расписание на первый игровой день, 24 августа.

На центральном корте имени Артура Эша матчи начнутся в 19:00 по московскому времени. Расписание такое:

На Стадионе имени Луи Армстронга матчи стартуют в 18:00. План такой:

В 18:00 также начнет Полина Кудерметова. Она сыграет с Нурией Парризас Диас первым запуском на Корте №7.

На 6-м и 13-м кортах матчи стартуют в 20:00.

На корте №6 третьим запуском сыграет Анна Блинкова против Юлии Стародубцевой.

На Корт №13 первым запуском выйдет Вероника Кудерметова (24) против квалифаера. Третьим запуском там сыграет Анастасия Потапова с Чжу Линь.

Полностью расписание здесь и здесь.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
